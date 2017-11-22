Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск, оформление города к новогодним праздникам начнется в декабре. - В 2017 году на проведение новогодних праздников, а также на оформление из городского бюджета было выделено 14,1 млн тенге. На эти средства будут приобретены искусственные елки, фейерверк, костюмы для новогодних утренников, будут оформлены площади, а также планируется приобретение подарков для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, - сообщили в пресс-службе городского акимата. Также в акимате рассказали, что сумма, выделяемая на проведение Нового года, в Уральске ежегодно растет. Так, в 2013 году на эти цели было выделено 8,1 млн тенге, в 2014 году - 10,7 млн тенге, в 2015 году - 12 млн тенге и в 2016 году - 13,7 млн тенге.