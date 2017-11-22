Ернат СЫБАНКУЛОВ решил внести ясность в нашумевшее дело гибели 20-летней Динары КАЙЫП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
На своей личной странице в социальной сети Facebook Ернат СЫБАНКУЛОВ сообщил, что данный трагический случай произошел 6 ноября 2017 года в Атырау. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в сарае своего дома обнаружил свою сноху Данару КАЙЫП повешенной.
Материалы дела в этот же день были зарегистрированы в ЕРДР по ст. 105 ч.1 УК РК - "Доведение до самоубийства", было начато досудебное расследование.
- В результате осмотра тела специалистами была обнаружена странгуляционная борозда на шее, других повреждений не установлено. Тем не менее, как и полагается в таких случаях назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Результаты ее еще не готовы, - пишет прокурор Атырауской области.
По словам Ерната СЫБАНКУЛОВА, девушка осенью 2016 года через социальную сеть "Вконтакте"познакомилась с парнем из Атырау, у них завязалась переписка. В июне 2017 года парень приехал в Актобе, встретился с Данарой, и они решили пожениться. Со слов парня, девушка сама дала согласие на брак и поехала с ним в Атырау. По приезду в Атырау родители парня дали согласие на их совместное проживание в родительском доме, и до трагического случая они вместе проживали там, в гражданском браке.
- В тот роковой день родители парня отсутствовали дома, парень уехал на поминки в Уральск. С его слов, примерно в 15.22 он получил сообщение на телефон от супруги - «жаным кешір мені», на его вопрос «неге?», получил от нее ответ «жай». Через два часа ему на телефон позвонил отец и сообщил о ее смерти, - рассказывает Ернат СЫБАНКУЛОВ.
Выяснилось, что Биржан, гражданский муж Данары, в 2013 году познакомился с девушкой, и они начали встречаться. В 2014 году он, узнав о её беременности, официально в ЗАГСе зарегистрировал брак, однако фактически вместе они не проживали. От совместного брака имеют 3-летнюю дочь. На момент проживания с Данарой развод с прежней супругой официально не был оформлен.
- Со слов мужа, о предыдущем браке мужа Данара была в курсе, и на этой почве у них ссор не возникало.
В настоящее время расследование уголовного дела на контроле прокуратуры области. По делу назначены ряд экспертиз, отрабатываются все версии, проверяются факты, указанные в публикациях в СМИ, в том числе возможном похищении Кайып для последующей женитьбы. О результатах расследования мы обязательно сообщим дополнительно, - заключил Ернат СЫБАНКУЛОВ.
Напомним
, 20-летняя студентка из Актобе покончила с собой, узнав о том, что у ее будущего мужа уже есть жена и двое детей. ДВД Атырауской области расследует гибель девушки. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Ерлан ОМАРОВ