По словам старшего инспектора УВД г. Уральск Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, в основном карманные кражи совершаются в общественном транспорте. - Сегодня мы провели акцию - в автобусах наклеили памятки, чтобы граждане города были более бдительны и не стали жертвами злоумышленников. Есть разные виды карманных воров - это, так называемые, «обнималы», «щипачи», «трясуны» и «резчики». Все они работают по определенной методике. В нашем городе встречаются только "щипачи", которые работают только руками без всяких приспособлений, легко орудуют пальцами, их движения не заметны для окружающих, - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что за 10 месяцев этого года на территории города Уральска произошло около 100 карманных краж, из-них 25 раскрыты.