Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Также он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер. В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан. – Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании. Поручаю Правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства также поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для этого Правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно прозрачными. – Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип - «проверяю кого хочу и когда хочу» - не должен применяться, – отметил президент Казахстана.