Фото с сайта "Акорды" Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваниемости в некоторых регионах. При этом, как было особо отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных – абсолютное требование в борьбе с вирусом. - В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения, - заявил Касым-Жомарт Токаев.