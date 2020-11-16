День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году профессиональный праздник работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса пришелся на 15 ноября. Глава региона Гали Искалиев поздравил работников данной сферы и отметил, что их труд был особо заметен во время пандемии коронавирусной инфекции. – Сегодня в Казахстане отмечается день работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. От всей души поздравляю всех ветеранов и работников агропромышленного комплекса. На пастбищах, на полях, в перерабатывающих предприятиях региона трудятся десятки тысяч наших земляков. Вашу работу, вашу преданность своему делу, вашу любовь к родной земле мы видим каждый день в своих домах. В этом году, ваш труд был особо заметен в период пандемии, когда весь мир столкнулся с дефицитом продовольствия. Чтобы обеспечить страну продуктами питания, вы проявили высокую самоотдачу и настоящее мужество, за что выражаю вам огромную благодарность. В этом году АПК показывает рост производительности труда на 1 человека. Это значит, что есть поступательное развитие на селе. Породное преобразование домашнего скота, применение современных технологий в растениеводстве, оптимизация перерабатывающего производства позволяют конкурировать с импортной (не всегда экологически чистой) продукцией, - отметил аким области. По словам Гали Искалиева, у нашего региона есть большой потенциал в АПК. Подтверждением тому является увеличение объёма инвестиций в такие направления как производство и переработка мяса, современные теплицы и склады хранения, производство и переработка молока и другие. Обеспечение своего народа собственной и качественной продукцией - это высокая миссия тружеников села. – Искренне желаю вам крепкого здоровья и новых успехов! - резюмировал глава региона.