Фото взято с mugalzhar.aktobe.gov.kz Как сообщили в суде Актюбинской области, специализированный следственный суд Актобе удовлетворил ходатайство о содержании под стражей замакима Мугалжарского района Галыма Кобландина. - Его подозревают в преступлении, предусмотренным по статье 28 (подстрекательство), также статье 367 УК РК "Дача взятки", то есть в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций в группе лиц по предвательному сговору. Замакима арестовали на два месяца, - пояснили в облсуде. Стоит отметить, что в должности замакима Мугалжарского района он работал всего полтора года. Курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы.