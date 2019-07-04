Подсудимый по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов из России рассказал, что во время следствия на него оказывалось психологическое давление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кайрат Намазбаев
В специализированном межрайонном уголовном суде продолжаются слушания по делу о незаконной транспортировке битума из России. Стоит отметить, что одному из шести подсудимых Бакытжану Жакатаеву суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как остальные пять человек до сих пор находятся под стражей.
Во время судебных слушаний один из подсудимых Кайрат Намазбаев, который, по версии следствия, является организатором организованной преступной группы, заявил, что во время следствия на него оказывалось психологическое давление.
– После того, как меня взяли под стражу 13 декабря 2018 года, в СИЗО приехал оперуполномоченный по имени Диас и в неформальной обстановке начал оказывать на меня давление. Он говорил, что я должен отказаться от услуг адвоката, что уголовные дела их ведомства никогда судом "не ломаются" и что я получу 10 лет реального тюремного заключения. Кроме этого, он сказал мне, что если я не буду сотрудничать со следствием, в СИЗО меня заразят туберкулезом. Он посещал меня 2-3 раза и каждый раз оказывал на меня психологическое давление, используя при этом нецензурную брань. Затем он конвоировал меня в здание ДКНБ и сказал, что адвокат от меня отказался. Далее следователи Калаков, Тулепов и еще несколько сотрудников, которых я не знаю, начали кричать на меня. Это было за 2-3 дня до нового года, они все были в нетрезвом состоянии. Данные факты являются не единичными, - рассказал Кайрат Намазбаев.
По словам подсудимого, эти и другие случаи психологического давление он подробно описал в своей жалобе, которую направил в Генеральную Прокуратуру.
– Однако мое дело было поручено для исследования в ДКНБ по ЗКО и никаких действий по сей день не было предпринято. Прошу суд принять во внимание данные факты для более объективного рассматривания нашего дела, - заявил Кайрат Намазбаев.
Напомним, 28 мая начался новый судебный процесс
по делу о незаконной транспортировке битума из России. На этот раз судебное разбирательство будет проходить под председательством судьи Кайрата Утешева. На скамье подсудимых шесть казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
.
