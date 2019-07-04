Благодаря грамотным решениям эти довольно компактные помещения в равной степени будут сочетать уют и комфорт, считают мастера – кафельщики. Модерный вид В ванной комнате с фиолетовыми стенами сделайте хорошее освещение – этот прием визуально расширяет помещение. Той же цели достигните с белыми потолками и сантехникой, которая эффектно смотрится на темном фоне. Светло и воздушно Лучшее решение для маленькой ванной – душевая кабина, стеклянные дверцы которой не съедают пространство, и разделение помещения на зоны с помощью керамической плитки прямоугольной и шестиугольной, как соты, формы. По-домашнему Нежные пастельные оттенки делают ванну более уютной и подчеркивают домашнюю обстановку. Для хранения можно использовать шкафчики: настенный и расположенный под раковиной. Соблюдаем традиции Ванная отделана плиткой светло-коричневых оттенков- такой вариант подходит для любителей классики. А зеркало или бра в серебристой гамме удачно поддержат стиль.