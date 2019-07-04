Прокуратурой Атырауской области в ходе анализа законности финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств Областным центром психического здоровья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, Центром не сняты с диспансерного учета 90 лиц, осужденных в 2018-2019 годах к лишению свободы на срок более 3 лет, в результате чего из Фонда социального медицинского страхования необоснованно получено 5,8 млн тенге. По акту надзора данная сумма возвращена в Фонд социального медицинского страхования, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.