Иллюстративное фото из архива "МГ" На рассмотрение поправок в закон "О дорожном движении" было вынесено предложение о запрете курения при управлении транспортным средством. Предложение вынес мажилисмен Омархан Оксикбаев. По его словам, водитель при курении отвлекается, что приводит к более замедленной реакции на возможные непредвиденные ситуации. "Когда водитель отвлекается, чтобы закурить, он снижает уровень внимания, вследствие замедляется реакция. В ходе процесса курения, возможно, сигарета может упасть, и сам процесс курения оказывает определённое воздействие на мозг. Мы ввели запрет на разговоры по телефону, а это (речь о курении, - Авт.) ещё хуже, чем разговоры по телефону, потому что двойное отвлечение. (...) Сегодня в докладе было сказано, что свыше трёх тысяч граждан погибают. Плохо, что нет статистики от каких именно нарушений. (...) Здесь больше забота о гражданах, их безопасности", – сказал он. В свою очередь, независимый юрист Сергей Уткин подчеркнул, что излишние запреты могут привести к обратному эффекту и спровоцировать коррупцию среди представителей власти. "Здесь речь идёт только о внимании. Всё, что касается здоровья, у нас есть кодекс "О здоровье народа". Там есть, где запрещается курение. А здесь только внимание. Но тогда целая куча моментов не доработана. Вы знаете, что даже спать не запрещается водителям. Нигде не написано. Тогда надо есть, пить запретить, а ведь некоторые даже сексом занимаются во время движения. То есть кучу запретов вводить. Наверное, в этом нет смысла. То есть, как бы и так водителю запрещается отвлекаться, в принципе он должен соблюдать ПДД. Если мы этими запретами его обложим, при нашем уровне коррумпированности полицейских, к сожалению, будет в другую сторону играть", – сделал вывод юрист. Заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина считает, что подобный запрет уже представлен в законе, существует норма запрете на курение в общественных местах. Баймолдина подкрепила своё заявление личным примером, сообщив, что не курит в машине сама и не позволяет этого делать водителю. "Выбрасывание окурков подпадает под статью 434 КоАП. Запрет уже установлен. И там предусмотрено три части, и, соответственно, санкции. Кроме этого, курение в общественных местах. Водитель не имеет права в общественном транспорте курить. Его будут привлекать к ответственности. Запрет не поддерживаю, у нас есть уже ответственность. Я в машине не курю и водитель служебной машины тоже не курит. Это этические правила" - заявила Баймолдина.