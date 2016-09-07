Сегодня, 7 сентября, 180 семей-очередников получили ключи от квартир. По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, для жильцов нового микрорайона будет построен сквер. - Хочу поздравить новоселов с таким знаменательным днем. За этот год в нашей области было построено 1500 квартир - это хороший показатель для нас, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. - В этом микрорайоне был построен детский сад на 360 мест. Рядом находятся две школы, рассчитанные на тысячу учеников. Здесь мы также планируем построить сквер, который будет находиться рядом со школами. Хочу вас попросить следить за чистотой дворов. А то у нас уже есть пример, когда в одном из новых дворов мы посадили деревья, а из-за того, что жильцы не ухаживали за ними почти все они высохли. Стоит отметить, что 45 квартир в каждом доме были выданы очередникам и 45 получили вкладчики "Жилстройсбербанка". Одними из счастливых новоселов стала семья ХЛЕВИНЫХ, которые стояли в очереди два года. - Мы сегодня получили ключи от двухкомнатной квартиры. В очереди по программе "Молодая семья" мы стояли два года. У нас двое детей и поэтому мы получили двухкомнатную квартиру, - пояснила Анна ХЛЕВИНА. К слову, дома построили ТОО "Алтим" и ТОО "СВ плюс". Между тем, в этом году в процедуру приема документов по госпрограмме было введено новшество. Теперь все документы будут приниматься только в электронном виде. - Министерство национальной экономики прислало официальное письмо о том, что все документы должны приниматься в электронном формате во избежание очередей и ажиотажа, - пояснил заведующий сектором жилья Арман БИСИМБАЛИЕВ. - То есть до 1 июня все перечисленные категории граждан должны получить электронную цифровую подпись. Некоторые могут сами из дома направить заявку и получить ЭЦП. Те, кто не имеет такой возможности, могут обратиться в ЦОН и там получить эту подпись. Это нужно потому, что прием документов будет проходить по веб-порталу электронного правительства. У нас есть договоренность с ЦОНом, они специально сделали уголок ПЭП, где будут оказывать содействие при приеме документов. В бумажном виде документы приниматься не будут.