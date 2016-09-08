ДТП произошло сегодня, 8 сентября, примерно в 8 часов утра. На перекрестке проспекта Евразия и улицы Чагано-Набережная столкнулись автомобили "Лексус" и "Ниссан". По сообщению очевидцев, автомобиль "Лексус" ехал со стороны "Телецентра" и на перекрестке поворачивал налево на проспект Евразия. "Ниссан" ехал прямо со стороны парка культуры и отдыха, его не пропустил "Лексус". Легковушка врезалась в бок джипа. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, с места аварии были госпитализированы три человека. - Один из пострадавших - ребенок 13 лет. С переломом ребер и ушибом грудного отдела позвоночника он был госпитализирован в областную детскую больницу. Кроме того, в травмпункт были доставлены две пострадавшие. У 46-летней женщины диагностирован перелом правой голени и ушиб лба, у 48-летней женщины зафиксированы ушибы, - рассказали в управлении здравоохранения. На месте ДТП работают дознаватели. Другие подробности аварии выясняются.