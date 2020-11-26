Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев сообщил, что вторым приоритетом в программе партии Nur Otan является формирование здоровой интеллектуальной нации и с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. - Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5 процентов от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям. Будет завершено создание единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султан и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны мы построим 20 современных медицинских центров. Обеспечим всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения. Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза, - сообщил Президент на съезде партии. По словам Главы государства, одна из главных целей - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. - Важное значение имеет продвижение здорового образа жизни и развитие массового спорта. Поэтому детско-юношеские клубы нужно открыть не только в малых и средних городах, но и во всех опорных селах. Следует также повысить зарплату тренеров-преподавателей. В каждом сельском округе ввести должность инструктора по спорту, - добавил Токаев.