Из него планируют делать дизельное топливо стандарта Евро-4.

В ЗКО обсудили два инвестпроекта на сумму более 1,6 млрд тенге. Заседание регионального координационного совета прошло под председательством заместителя акима области Тлепбергена Каюпова.

Один из проектов - завод по переработке отработанного моторного масла в дизельное топливо стандарта Евро-4. Второй - строительство современной частной школы.

Компании Bars Company AV для реализации проекта нужен участок площадью 20 гектаров в индустриально-сервисной зоне села Белес района Байтерек. Власти отметили экологическую и экономическую значимость завода, однако инвестору предстоит предоставить полный пакет документов.

Также на совете рассмотрели проект частной школы от AlimConstructionLTD. Её планируют построить в микрорайоне Самал в Уральске. Стоимость проекта составляет 698 млн тенге.

Ответственным поручили контролировать соблюдение всех технических требований при реализации обоих проектов.