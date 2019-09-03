Как сообщили в ДЧС ЗКО, 3-этажное здание обрушилось из-за ветхости. - ГККП «Зеленовский Колледж» был 1980 года постройки. Площадь рухнувшего междуэтажного перекрытия - 80 квадратных метров. Согласно заключению экспертной комиссии НЦ «Курылысконсалтинг» от 28 августа 2015 года №41, здание признано аварийным и учебный процесс в здании приостановлен, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по составлению проектно-сметной документации на демонтажные работы здания.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.