Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

БББ шифры, атауы, оқу мерзімі

Кешенді тестілеу бейінді пәндері

M070

Экономика

7М04100

Экономика (2 ж)

Кәсіпорын экономикасы,


Макроэкономика

7М04110

Экономика (1,5 ж)

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04101

Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)

Мемлекеттік басқару теориясы


Экономиканы мемлекеттік реттеу

7М04111

Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)

M082

Биотехнология

7М05100

Биотехнология (2 ж)

Биохимия,


Биотехнология негіздері

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7М05200

Өнеркәсіптік экология

(2 ж)

Геоэкология,


Экологиялық мониторинг

7М05210

Өнеркәсіптік экология

(1,5 ж)

M094

Ақпараттық технологиялар

7М06100

Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж)

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

7М06110

Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж)

M097

Химиялық инженерия және процесстер

7M07100

Химиялық инженерия және процестер (2 ж)

Бейорганикалық химия


Жалпы химиялық технология

7M07110

Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж)

M099

Энергетика және электр техникасы

7М07101

Электрмен жабдықтау

(2 ж)

Электр техниканың теориялық негіздері


Электр машиналары

7М07111

Электрмен жабдықтау

(1,5 ж)

M104

Көлік, көліктік техника және технология

7М07105

Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

(2 ж)

Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері


Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

7М07115

Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж)

M111

Тамақ өнімдерін өндіру

7М07201

Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж)

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы


Химия

7М07211

Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1,5 ж)

7М07203

Тағам қауіпсіздігі (2 ж)

7М07213

Тағам қауіпсіздігі (1,5 ж)

M115

Мұнай инженериясы

7M07202

Мұнай- газ ісі (2 ж)

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау


Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы

7M07212

Мұнай- газ ісі (1,5 ж)

7M07204

Табиғи көмірсутектер кен орындарын игеру және пайдалану (2ж.)

M124

Құрылыс

7М07300

Құрылыс инженериясы

(2 ж)

Құрылыс материалдары


Құрылыс өндірісінің технологиясы 1

7М07310

Құрылыс инженериясы (1,5 ж)

M125

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

7М07301

Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж)

Құрылыс материалдары


Бетон технологиясы 1

7М07311

Құрылыс материалдарын өндіру (1,5 ж)

M128

Жерге орналастыру

7М07302

Жерге орналастыру (2 ж)

Геодезия


Жер ресурстарын басқару

7М07312

Жерге орналастыру

(1,5 ж)

M131

Өсімдік шаруашылығы

7М08100

Агрономия (2 ж)

Өсімдік шаруашылығы


Топырақтану

7М08110

Агрономия (1,5 ж)

7М08101

Топырақтану және агрохимия (2 ж)

7М08111

Топырақтану және агрохимия (1,5 ж)

7М08102

Фитосанитарлық қауіпсіздік (2ж.)

7М08103

Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығы (2ж.)

M132

Мал шаруашылығы

7М08200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж)

Мал азықтандыру


Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

7М08210

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж)

M134

Балық шаруашылығы

7М08400

Аквакультура және су биоресурстар (2 ж)

Балық аулау


Аквакультура

7М08410

Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж)

M136

Автокөлік құралдары

7М08700

Аграрлық техника және технология (2 ж)

Ауылшаруашылық техникасы


Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру машиналары

7М08710

Аграрлық техника және технология (1,5 ж)

M138

Ветеринария

7М09100

Ветеринария (2 ж)

Жануарлар патологиясы


Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары

7М09110

Ветеринария (1,5 ж)

M150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7М11200

Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж)

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу


Еңбек қорғауды басқару жүйелері

7М11210

Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж)

M151

Көлік қызметтері

7М11300

Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

(2 ж)

Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы


Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

7М11310

Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

(1,5 ж)


БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, Бас корпус 250 кабинет

Тел. (7112) 50-21-42, 50-24-01

8 777 268 00 77, 8 771 054 52 54, 8 776 912 83 83, 8 700 790 17 90

Эл. пошта: [email protected]                                

Сайт: www.wkau.kz