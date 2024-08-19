Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті
Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі
Білім беру бағдарламалары топтарының атауы
БББ шифры, атауы, оқу мерзімі
Кешенді тестілеу бейінді пәндері
M070
Экономика
7М04100
Экономика (2 ж)
Кәсіпорын экономикасы,
Макроэкономика
7М04110
Экономика (1,5 ж)
M071
Мемлекеттік және жергілікті басқару
7М04101
Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)
Мемлекеттік басқару теориясы
Экономиканы мемлекеттік реттеу
7М04111
Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)
M082
Биотехнология
7М05100
Биотехнология (2 ж)
Биохимия,
Биотехнология негіздері
M087
Қоршаған ортаны қорғау технологиясы
7М05200
Өнеркәсіптік экология
(2 ж)
Геоэкология,
Экологиялық мониторинг
7М05210
Өнеркәсіптік экология
(1,5 ж)
M094
Ақпараттық технологиялар
7М06100
Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж)
Алгоритмдер және деректер құрылымы
Деректер базасы
7М06110
Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж)
M097
Химиялық инженерия және процесстер
7M07100
Химиялық инженерия және процестер (2 ж)
Бейорганикалық химия
Жалпы химиялық технология
7M07110
Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж)
M099
Энергетика және электр техникасы
7М07101
Электрмен жабдықтау
(2 ж)
Электр техниканың теориялық негіздері
Электр машиналары
7М07111
Электрмен жабдықтау
(1,5 ж)
M104
Көлік, көліктік техника және технология
7М07105
Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы
(2 ж)
Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері
Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
7М07115
Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж)
M111
Тамақ өнімдерін өндіру
7М07201
Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж)
Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы
Химия
7М07211
Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1,5 ж)
7М07203
Тағам қауіпсіздігі (2 ж)
7М07213
Тағам қауіпсіздігі (1,5 ж)
M115
Мұнай инженериясы
7M07202
Мұнай- газ ісі (2 ж)
Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау
Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы
7M07212
Мұнай- газ ісі (1,5 ж)
7M07204
Табиғи көмірсутектер кен орындарын игеру және пайдалану (2ж.)
M124
Құрылыс
7М07300
Құрылыс инженериясы
(2 ж)
Құрылыс материалдары
Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
7М07310
Құрылыс инженериясы (1,5 ж)
M125
Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі
7М07301
Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж)
Құрылыс материалдары
Бетон технологиясы 1
7М07311
Құрылыс материалдарын өндіру (1,5 ж)
M128
Жерге орналастыру
7М07302
Жерге орналастыру (2 ж)
Геодезия
Жер ресурстарын басқару
7М07312
Жерге орналастыру
(1,5 ж)
M131
Өсімдік шаруашылығы
7М08100
Агрономия (2 ж)
Өсімдік шаруашылығы
Топырақтану
7М08110
Агрономия (1,5 ж)
7М08101
Топырақтану және агрохимия (2 ж)
7М08111
Топырақтану және агрохимия (1,5 ж)
7М08102
Фитосанитарлық қауіпсіздік (2ж.)
7М08103
Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығы (2ж.)
M132
Мал шаруашылығы
7М08200
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж)
Мал азықтандыру
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08210
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж)
M134
Балық шаруашылығы
7М08400
Аквакультура және су биоресурстар (2 ж)
Балық аулау
Аквакультура
7М08410
Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж)
M136
Автокөлік құралдары
7М08700
Аграрлық техника және технология (2 ж)
Ауылшаруашылық техникасы
Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру машиналары
7М08710
Аграрлық техника және технология (1,5 ж)
M138
Ветеринария
7М09100
Ветеринария (2 ж)
Жануарлар патологиясы
Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
7М09110
Ветеринария (1,5 ж)
M150
Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар
7М11200
Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж)
Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу
Еңбек қорғауды басқару жүйелері
7М11210
Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж)
M151
Көлік қызметтері
7М11300
Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
(2 ж)
Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы
Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
7М11310
Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
(1,5 ж)
