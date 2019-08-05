Иллюстративное фото из архива "МГ" В полиции рассказали, что между сожителями возникла ссора, после чего женщина нанесла колото-резаные ранения мужчине. Потерпевший на машине скорой помощи был доставлен в городскую многопрофильную больницу. - 50-летний мужчина был доставлен с проникающей колото-резаной раной грудной клетки с обеих сторон. Врачи сразу же его прооперировали, но травмы были очень серьезные. Были задеты легкие и сердце. К сожалению, 2 августа он скончался, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Женщина задержана. В отношении нее начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.