Еда из фаст-фудов и пища в которой много сахара, стали причиной того, что сердечно-сосудистая система почти у каждого нуждается в помощи. Может вы уже знаете, что холестерин накапливается в организме и дает перегруз для сосудов и сердца. Многие люди пьют разные дорогие медицинские препараты для снижения уровня холестерина, не задумываясь, что снижать уровень холестерина нужно изменяя питание. Что это холестерин? При высоком уровне холестерина сосуды ссужаются, кровь не может правильно циркулировать и риск инсультов увеличивается. Причины высокого уровня холестерина - курение, неправильное питание, отсутствие физической активности, диабет, ожирение. Уровень холестерина – это зеркало образа жизни. Этот рецепт обеспечит ваш организм питательными веществами, которые помогут вывести «плохой» холестерин и очистить ваши сосуды. Что потребуется: вода – 4 л лимон – 8 шт чеснок – 8 зуб имбирь – 5 см Лимоны помойте и нарежьте вместе с цедрой. Чеснок очистите, измельчите и дайте постоять 15 минут. Имбирь нарежьте, не забудьте очистить от кожуры. Затем все смешайте до однородности в блендере. В кастрюлю с водой добавьте полученную смесь и варите на медленном огне. Как только начнет закипать – снимайте. Как остынет - процедите. Храните в холодильнике в стеклянной закрытой емкости. Принимать необходимо каждый день, натощак, за 2 часа до еды. И не забывать про физкультуру - желательно 3 раза в неделю. Почему именно такой состав Имбирь: борется с болезнями сердца, препятствует накоплению тромбов в сосудах. У него нет побочки, как у других лекарств. Чеснок: - давно известный друг сердца. При его употреблении снижается холестерин, высокое давление и укрепляется иммунная система. Лимон: Ежедневно употребления лимон благотворно влияет на все: снижается артериальное давление, увеличиваются красные кровяные тельца в крови, очищает печень, которая выгоняет холестерин.  