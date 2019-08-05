Первым заместителям руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области назначен Самет Нурдаулет Ильясович. Образование высшее. В 2009 году окончил Академию финансовой полиции, в 2012 году Университет «QueenMaryUniversityofLondon» в городе Лондон по специальности «Государственное управление». В разные годы занимал оперативные и следственные должности в департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области и в центральном аппарате Национального бюро по противодействию коррупции. Последняя должность – следователь по особо важным делам Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. В новой должности Самет Нурдаулет будет курировать вопросы превенции коррупции, формирования добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.