Удивительный мост открылся в прошлом году для посещения. Эта страна нацелена на увеличения туристического потока и делает все возможное! Вьетнам – соорудил себе визитную карточку. Не пожалеете. Оцените пейзаж с высоты птичьего полета! Высота моста почти 1500 м над уровнем моря! Две огромные руки держат золотую дорожку над пропастью горы Ба На, как бы поднимая в небеса. Golden Bridge в Дананга потрясает – как можно было это придумать. Кажется, что только руки держат мост. Конечно, это не так и есть дополнительные опоры. Руки специально покрыты трещинами и мхом, чтобы создать эффект древности. А доставит вас наверх канатная дорога. Теперь сюда стекаются сотни тысяч туристов, чтобы оценить эту красоту.  