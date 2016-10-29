Сегодня, 29 октября, аким области Алтай КУЛЬГИНОВ обошел строительную площадку. Глава региона осмотрел строящиеся дома, а также обсудил вопросы строительства с подрядчиком. Стройка началась в 2015 году, срок сдачи домов в эксплуатацию - декабрь 2016 года. Проект предусматривает пять пятиэтажных жилых домов, по 100 квартир в каждой. - На строительство и благоустройство жилых домов в этом году было выделено 17 миллиардов тенге. Большая часть квартир предназначена для очередников. Жилье арендное с правом последующего выкупа. По срокам строительства опоздания есть, подрядчики обещают сдать жилье в срок. Строительство ведется согласно нормативам, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Следует отметить, что аким акцентировал внимание на то, что строго будет следить за качеством строительства и сроком сдачи домов. Подрядчики заранее были осведомлены об ответственности, и в случае не выполнения будут оштрафованы. - К домам подведены все коммуникации, окна однокамерные, но с энергосберегающим стеклом, утепление кровли состоит из минплиты толщиной 130 мм. В квартирах установлены двери, линолеум, также предусмотрена сантехника казахстанских производителей, дома построены из кирпича и толщина стен составляет 64 см. В качестве утеплителя используется пенопласт. На сегодняшний момент строительство завершено и ведутся отделочные работы, - рассказал начальник участка ТОО «Марасант» Бауржан ЖУМАГАЛИЕВ.