Сегодня, 29 октября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал на автодороге Уральск-Таскала, где идет реконструкция дороги по программе «Нурлы Жол». - На сегодняшний момент сделано 36 км дороги. Эта трасса республиканского значения, здесь проходит транзитный коридор, который соединяет соседние с нами российские регионы. Грузопоток составляет примерно три тысячи грузовиков ежегодно, поэтому особое внимание уделяется качеству дороги, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам главы региона, строительство дороги еще продолжается, и работы будут завершены не скоро. Претензий к подрядчикам нет, работа ведется согласно ПСД и техническому надзору. - При завершении участка работы, комиссия снимет керн и отправит в лабораторию для полной проверки нормативов и качества. Самое главное, чтобы при строительстве подрядчик учел все климатические особенности региона, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам начальник участка ТОО «Uniserv» Николая КОНДОПУЛО, впервые при реконструкции дороги была использована новая технология сохранения земполотна. При данной технологии укладывается геокомпозитный материал по всей ширине проезжей части, включая откосы дороги. По окончанию работ будут сделаны водоотводы и снегозадерживающие конструкции. Дорожное полотно состоит из пяти слоев. В настоящее время ведутся работы по щебоснованию. Всего на участке задействовано более 200 человек и до 70 единиц техники. Следует отметить, что общая стоимость строительства более 23 млрд тенге, в 2016 году выделено более 5 млрд тенге. Работы по реконструкции дороги начались в 2015 году, сдача планируется в 2018. Генеральным подрядчиком является ТОО "Юнисерв".