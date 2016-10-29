Сегодня, 29 октября, примерно в 17 часов вечера на автодороге Самара-Шымкент в трех километрах от государственной границы полицейские остановили автомашину «Опель». За рулем находился 46-летний житель Зеленовского района ЗКО, рядом с ним была пассажирка. - При осмотре в салоне автомашины был найден тайник с контейнерами, в которых находилась икра осетровых пород. На место была вызвана следственно-оперативная группа. После чего произвели изъятие 90 контейнеров с икрой, - рассказалВ каждом контейнере содержится примерно по 200 граммов икры. Полицейские выясняют откуда и куда везли икру жители Зеленовского района.