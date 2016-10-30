На международные соревнования в Уральск приехали спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, России, Китая, Кыргызстана и регионов Казахстана. - В таких соревнованиях мы принимаем участие уже второй год, и хочется отметить, что уровень проведения чемпионата с каждым годом растет. С удовольствием принимаем участие и делимся опытом. В сегодняшнем турнире принимают участие два спортсмена от Армении. На мой взгляд, из всех участников, которые здесь выступают, лидирующие позиции занимают казахстанские спортсмены, - рассказалОдин из приглашенных гостей,поблагодарил организаторов турнира, а также рассказал о совместной работе с Аскаром ШАЙХИЕВЫМ и о том, какой вклад внес спортсмен в казахстанский спорт. Также тренер отметил, что несомненно радует тот факт, что спортсмена знают не только у нас, в Казахстане, но и за рубежом. Турнир завершится сегодня вечером. Победители будут награждены дипломами и медалями, а также денежными призами в размере 50, 30 и 15 тысяч тенге, за первое, второе и третье место соответственно.