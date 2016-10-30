Фото с сайта swalker.org Протокол был подготовлен в целях дальнейшей реализации договоренностей президентов России и Казахстана об оптимизации земельных участков испытательных полигонов, арендуемых Российской Федерацией у Республики Казахстан. - Первым этапом такой работы было подписание в 2015 г. российско-казахстанских документов по уточнению границ полигона Сары-Шаган и боевых полей 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ, – сказал замминистра обороны Анатолий АНТОНОВ. – В соответствии с протоколом из аренды будет выведено более 300 тыс. га земли. Мы постарались полностью учесть интересы казахстанских партнеров в освоении участков. В народное хозяйство Казахстана возвращается территория, на которой будут осуществляться строительство современных коммуникаций и добыча полезных ископаемых. Кроме того, российская сторона получает экономию средств федерального бюджета в размере 0,718 млн долларов в год за счет прекращения арендных платежей. - В вопросах использования полигонов и проведения испытаний мы намерены продолжать взаимодействие с военным ведомством Казахстана. Ведь вооружение и техника, которые испытываются на наших полигонах, служат защите и безопасности двух стран, – добавил замминистра обороны России Анатолий АНТОНОВ.