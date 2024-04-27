Житель Актюбинской области поехал на лошади искать скот и утонул

39-летний мужчина, житель Иргизского района, пропал 25 апреля. Его родственники обратились в районный отдел полиции. Рассказали, что накануне днем он верхом на лошади поехал в местность Каракога присмотреть за скотом и не вернулся. Полицейские, спасатели, местные жители организовали поиски.

— 26 апреля в реке Иргиз обнаружили труп пропавшего мужчины без признаков насильственной смерти. Назначены экспертизы. Этот участок реки не был в зоне подтопления,— сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Напомним, Иргизский район единственный в области, где продолжается паводок. Там действует режим ЧС.

Режим ЧС из-за паводка объявлен в самом Актобе и шести районах.