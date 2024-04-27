В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что отдел миграционной службы Атырау совместно с КНБ провели проверку производственных объектов. В результате проверки выяснилось, что 38 граждан Таджикистана и 12 граждан Узбекистана, работали незаконно. В отношении иностранных граждан возбуждено дело по статье 517 КоАП РК.

— Статья касается нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции. Нарушения выражаются в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или в осуществлении трудовой деятельности без необходимых документов. К таким документам относятся справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданная местным исполнительным органом, или разрешения на трудоустройство. Собранные документы направлены в суд, — сказано в сообщении.