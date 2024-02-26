Инцидент произошел первого февраля этого года. Житель Атырау Нурлан Утарбаев несколько лет обивал пороги местных госорганов с просьбой выделить ему положенный по закону участок земли. Об этом рассказал сам мужчина. По его словам, совершив самоподжог он хотел обратить внимание народа на беззаконие.
— Я облил себя бензином, и когда пытался достать спички, в акимате началась паника. Сотрудники вызвали полицейских, приехали восемь патрульных машин. Работники акимата выбежали на улицу, пришел аким города Шакир Кейкин, — говорит Нурлан.
Тогда, по словам мужчины, госслужащие обещали, что его проблему решат, и он уехал домой. В тот же день после обеда его вновь вызвали в акимат. Однако вместо обещанного решения проблемы, Нурлан столкнулся с новыми трудностями. Его забрали в отдел полиции, а далее поместили в изолятор временного содержания. На следующий день состоялся суд, Утарбаева оштрафовали на 51 тысячу тенге за хулиганство.
В городском акимате сообщили, что действительно Нурлан Утарбаев пытался себя поджечь, однако у него не сработала зажигалка.
Мужчина устроил самоподжог в Атырауской области
— К мужчине вышел аким города Шакир Кейкин, успокоил его и попросил прийти к нему после обеда того же дня. В 16:00 он пришел на приём. Мужчина таким образом пытался решить свою проблему, однако своими действиями он подверг опасности всех присутствующих. Кроме этого в помещении долго сохранялся неприятных запах бензина, что также могло навредить здоровью сотрудников. Полицейские привлекли его к административной ответственности, — сообщили в акимате.