Инцидент произошел первого февраля этого года. Житель Атырау Нурлан Утарбаев несколько лет обивал пороги местных госорганов с просьбой выделить ему положенный по закону участок земли. Об этом рассказал сам мужчина. По его словам, совершив самоподжог он хотел обратить внимание народа на беззаконие.

— Я облил себя бензином, и когда пытался достать спички, в акимате началась паника. Сотрудники вызвали полицейских, приехали восемь патрульных машин. Работники акимата выбежали на улицу, пришел аким города Шакир Кейкин, — говорит Нурлан.

Тогда, по словам мужчины, госслужащие обещали, что его проблему решат, и он уехал домой. В тот же день после обеда его вновь вызвали в акимат. Однако вместо обещанного решения проблемы, Нурлан столкнулся с новыми трудностями. Его забрали в отдел полиции, а далее поместили в изолятор временного содержания. На следующий день состоялся суд, Утарбаева оштрафовали на 51 тысячу тенге за хулиганство.

В городском акимате сообщили, что действительно Нурлан Утарбаев пытался себя поджечь, однако у него не сработала зажигалка.