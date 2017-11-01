Иллюстративное фото с паблика @atyrauoil По данным Атырауского областного филиала РГП "Казгидромет", средняя температура воздуха в этом месяце составит 6 градусов тепла. Ночью столбик термометра понизится до 0, ожидаются заморозки. Вторая декада ноября также будет теплой, температура воздуха днем поднимется до 10 градусов тепла днем, ночью опустится до 0 градусов. Уже к концу месяца ожидается потепление до 15 градусов тепла, последняя неделя ноября будет туманной. Ветер будет западный со скоростью 15-20 метров в секунду. По данным гидрометцентра, снега в ноябре в регионе не предвидится.