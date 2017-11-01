В 2017 году в Уральске было отремонтировано рекордное количество автодорог на сумму более 8 млрд тенге. Однако и этого оказалось недостаточным. Власти города уже больше года обещают горожанам построить дороги ко всем соцобъектам Уральска, но все это по-прежнему остается лишь словами. Дорогу в СОШ №8 и №25 обещали построить до конца года, но дети до сих пор ходят в школу в резиновых сапогах по грязевым колеям. К счастью, сейчас у школьников каникулы. Не менее плачевная картина и в СОШ №1, где асфальт планируют положить только в 2018 году. По словам жительницы Уральска Марины ГОРБУНОВОЙ, она ежедневно водит дочку в СОШ №8, но весной и осенью туда просто не пробраться. - Мы ездим в школу с автопарка. Даже такси не хочет подъезжать к школе, потому что увязает в грязи. Сейчас дорогу вроде как сделали, но только подъезд. Саму дорогу, которая начинается от остановки, делать никто и не собирался, кажется. Там лужи и грязь. Поэтому дойти до школы для нас - это испытание. Ладно взрослые детки, но малыши идут с рюкзаками в резиновых сапогах и увязают в грязи в резиновых сапожках. Не раз видела как ученики подскальзываются на глине и падают. Неужели нельзя сделать дорогу в 300 метров, - возмущается женщина. Однако грязь и лужи мучают не только жителей отдаленных районов, но особенно и центра города. Так, почти все параллельные улицы и близлежащие улицы к проспекту Достык никогда не видели асфальта. А там где он есть - залит грязью, которую тащат с других улиц. Одним из примеров дорога по улице Темира Масина, которую отремонтировали в этом году. Но мало того, что рабочие не разровняли обочины, так они еще и всю землю раскидали так, что ни по дороге, ни по обочине теперь не пройти. В общем, из года в год в Уральске остаются все те же проблемы, которые власти обещают решить, но которые все еще остаются. К слову, не так давно, аким ЗКО заявил, что в скором времени Уральск будет ассоциироваться с лучшими дорогами. Стоит отметить, что в нынешнем году на ремонт дорог в ЗКО выделена рекордная сумма - почти 9 млрд тенге. В областном центре были отремонтированы и ремонтируются до сих пор порядка 70 км дорог на 67 улицах.