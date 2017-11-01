Иллюстративное фото с сайта asia-plus.kz Такие данные были озвучены в ходе семинара, организованного для правоохранительных органов центром информационного анализа областного управления по делам религий. Согласно результатам проведенной в регионе работы по борьбе с нетрадиционными религиозными течениями в 2015 году на родину из зарубежных стран удалось вернуть 27 студентов, в прошлом году – 17, с начала текущего года в Атыраускую область из-за границы вернулись 10 молодых людей.