Иллюстративное фото из архива "МГ" Грязная вода с неприятным запахом – вот причина небывалого нашествия комаров в Атырау, уверяют специалисты. В Атырау вот уже который день после семи часов вечера невозможно выйти на улицу: москиты одолевают, сразу по несколько штук. Детские площадки, парки, скверы опустели, а горожане во всем обвиняют властей города, которые якобы не предпринимают мер. Однако, по словам биолога-энтомолога, занимающегося дезинсекцией комаров, Айнагуль Даулетияровой, дезинсекция происходит на должном уровне. А увеличение количества комаров связано с увеличением частных домов и септиков. Энтомолог утверждает, что грязная вода и неприятный запах – одна из причин массового выплода комаров. Кроме того, есть еще одна причина - это пожар, произошедший недавно в природном резервате «Ак жайык»: возгорание камыша, ранее обработанного дезинсекционными препаратами, создавал барьер от комаров. Немаловажную роль в нашествии кровососов сыграли ветер и дожди, следовавшие друг за другом – все это привело к тому, что комары с Каспийского моря мигрировали в Атырау. В итоге сегодня наибольшим спросом в магазинах являются любые противокомариные средства. Специалисты, между тем, опровергли мнение о том, что якобы на дезинсекции экономят. - Мы не увеличиваем дозировку дезинсекционных средств, так как тогда могут погибнуть не только комары, но и бабочки, осы, стрекозы. Сейчас в городе работают дневные и вечерние бригады дезинсекторов. Уже обработано 40200 га, - заявили специалисты.