Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 августа в здании городского акимата прошло совещание с участием заместителя акима города Сергея Доли и председателей городских КСК. Темой для совещания стал общегородской субботник, который запланирован на 24 августа. – Впереди у нас много праздников, это День Конституции, День знаний и День города. В преддверии всех этих праздников 24 августа мы проводим общегородской субботник. Все государственные служащие, представители бизнес-объектов, а также рядовые горожане примут участие в санитарной очистке города. Просим вас оказать нам содействие в этом и осведомить всех жителей ваших домов о том, что состоится субботник, повесьте объявления, призывайте горожан принять участие в этом. Ведь Уральск - это наш общий дом и мы должны содержать его в чистоте, - заявил Сергей Доля. Между тем, председатель ПКСК "Коммунальник" Татьяна Роточкова рассказала, что не все жители города относятся ответственно к их призывам. – Мы постоянно вешаем объявления, просим принять участие, но люди особого внимания на это не обращают. На субботники почти никто не выходит, наоборот, оставляют во дворах пакеты с мусором, не донося их до мусорных площадок. КСК только содержит и обслуживает дома, но постоянно за кем-то убирать мы тоже не можем, пожалейте наших дворников, они ведь тоже люди. К нашему КСК относятся 48 домов и на субботники выходят лишь единицы, - заявила Татьяна Роточкова. Кроме этого, председатели пожаловались на высокую траву и сухие ветки, которые оставил после себя ураган. – На моей территории полторы недели лежал сруб и лес, а рядом школа и детские сады. Они все сухие и достаточно одного окурка или не потушенной спички и все загорится. Кроме этого, наша проблема в густой траве, высота которой достигает роста человека. Также просим наказывать собственников квартир, которые оставляют свои мусорные пакеты где попало, - говорит председатель КСК. Сергей Доля заявил, что после субботника он будет объезжать все районы города и ознакомится с проблемами дворовых территорий. – В связи с прошедшим ураганом по городу очень много поваленных деревьев, веток, были повреждения линий электропередач. Все коммунальные предприятия очищали городские улицы и поэтому была задержка с дворовыми территориями. Но мы все уберем и почистим, складывайте сухие ветки возле мусорных контейнеров и наши коммунальные службы обязательно их вывезут, - сообщил замакима города.