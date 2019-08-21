Надежда Комарь - выпускница детского дома. Муж ее бросил, женщина одна воспитывает двух детей, младшему из которых всего полгода. Старшей Майе было 3 года. 19 августа на девочку упал телевизор, она скончалась по пути в больницу. - Возможно, были тяжелые переломы. Мы только едем за результатами экспертизы, и я не знаю причину смерти, - сказала «МГ» Надежда Комарь. Женщина снимала квартиру в районе Авиагородка на окраине Актобе. В ней проваливались старые полы. Она полагает, что телевизор упал из-за этого. Он был на колесиках. Девочка шла за игрушкой и зацепилась за него. У сироты не было денег похоронить дочь, и она обратилась через соцсети к горожанам. Нужную сумму собрали буквально за один день. - Ребенка похороним в Кирпичном. Больше мне никакая помощь пока не нужна. Я всем благодарна, - говорит Надежда. С детьми женщина жила на пособие. С 2014 года Надежда стоит в очереди на жилье как сирота, но жилья пока нет. Из родных у Надежды Комарь только сестра, но она сама многодетная мама.