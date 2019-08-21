Произведения Абая — источник человечности и милосердия. Это неизмеримо богатейшее наследие, оставленное потомкам великим мыслителем. Согласно требованиям конкурса его участники на первом этапе читали отрывки из его прозы. Далее читали наизусть стихотворения выдающегося творца. Для нас творчество Абая неиссякаемый родник, который питает своей мудростью и вдохновляет, говорит чтец Кенесары Болганбаев. - На конкурс я привез одно из стихотворений Абая и 13-е Слово Назидания. Конечно, я надеюсь на победу в этом творческом состязании. Для меня и проза, и поэзия Абая очень легко воспринимаются, его произведения окрыляют нас. Поэтому думаю, сильнейших будет много, - считает участник конкурса Кенесары Болганбаев. Цель организаторов областного конкурса - увидеть, насколько глубоко сегодняшние школьники и молодежь изучают творчество казахских писателей и помочь молодежи обогащать родной язык через поэзию. - По инициативе президента Касыма-Жомарта Токаева была запущена эстафета. В связи с этим, как продолжение, и в наших районах области идет эта творческая работа. Каждый участник должен прочитать наизусть по 2 стихотворения Абая, участники очень хорошо подготовились, - говорит член жюри, директор областного центра народного творчества Маулет Жубатов. Конкурс чтецов прошел интересно. Творческая молодежь порадовала зрителей проникновенным пониманием смысла творений великого Абая. В итоге главный приз достался уральскому чтецу Сабыржану Рыскалиеву. Он получил 100 тысяч тенге. На втором месте Кенесары Болганбаев из Бурлинского района и на третьем теректинская участница Саягуль Кулмуханова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.