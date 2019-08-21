Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, общая сумма ущерба составила 54 миллиона 450 тысяч тенге. И это еще не предел: в полицию едва ли ни ежедневно обращаются новые жертвы. - За 2-3-комнатную квартиру мошенница просила всего 4-5 миллионов тенге. Это в два, а то и в три раза ниже официальных цен. Здесь сработал принцип очередной пирамиды. Даже не получив ключи от жилья, люди, словно зомби, вели к «риелтору» своих родственников, друзей и знакомых. Одна из жертв аферистки отдала 7,2 миллиона тенге. О дешевом жилье узнала через родственников и сразу же попалась на удочку: квартиру обещала, чуть ли не даром якобы из-за проблем и банковских торгов. Эти деньги потерпевшая отдала мошеннице в надежде приобрети сразу 2 квартиры, - сообщили в пресс-службе полиции. В настоящее время обманутых граждан в ЗКО - 20 человек. Все они – бывшие клиенты аферистки. Самая маленькая сумма, которую наивные граждане доверили мошеннице, это 500 тысяч тенге, а самая большая - 7,2 миллиона. Она брала у них деньги, обещая дешевое жилье. Она снимала квартиру и показывала людям, говоря, что в данный момент квартира находится под арестом. Некоторые клиенты даже не смотрели квартиры, а верили фотографиям. В числе обманутых оказались пенсионеры, педагоги, госслужащие, а также предприниматели – люди вполне образованные, однако несмотря на это поверили на слово и попались на удочку мошеннице. - Когда к нам обратились заявители, то некоторые по году ждали. Объясняли они это тем, что она была на связи, говорила, что есть трудности, проблемы с оформлением, но рано или поздно вы получите. В отношении 36-летней женщины проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество", - рассказал заместитель УП г.Уральск Торебек Маратов. В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе, в апреле она была осуждена за мошенничество на 3 года лишения свободы. Однако женщина не возвращает деньги обманутым "покупателям". Куда делись миллионы тенге доверчивых граждан, будет выяснять следствие. - В этой связи обращаемся к жителям города и области не попадаться на удочки мошенникам. Конечно, лучший способ обезопасить себя от мошенников — это обратиться в проверенное агентство недвижимости. Если хотите приобрести жилье самостоятельно, чтобы обезопасить себя от совершения незаконных сделок, не рекомендуем подписывать какие-либо документы, не проконсультировавшись со специалистами в области недвижимости (адвокатами, юристами и т.д.). Они действительно могут провести тщательный анализ документов, на основании которых предполагается совершение сделки. К тому же в настоящее время на рынке недвижимости существуют много различных компании, банков которые занимаются реализацией квартир, - пояснили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.