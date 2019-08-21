Несмотря на близость к районному центру жители села Жанакуш лет 10 испытывали нехватку питьевой воды. За решение проблемы взялись в прошлом году. Водопровод строители протянули от скважины Ашыктогай, которая расположена в 13 км от села. - Строительство Жанакушского водопровода со скважины Ашыктогай началось с мая прошлого года. Срок строительства - 8 месяцев. Осуществлен проект согласно графику. Сметная стоимость объекта составляет 325 миллионов. Данная сумма освоена вполном объеме, - отчитался представитель подрядной компании Жусип Казиев. Протяженность же внутрисельских труб составляет 5 км. Уже сегодня каждый дом может пользоваться качественной питьевой водой. Для сельчан эта новость долгожданная и самая главная. - Вот мы провели воду и домой. Теперь у нас есть газ, свет, вода. Все очень радуются таким переменам. Теперь надеемся на решение вопроса со школой и дороги бы нам подремонтировать, - говорит житель села Майя Китарова. – Это такая радость, когда в доме своя вода и не надо никуда идти. Спасибо огромное нашему правительству. Теперь вместе с новым водопроводом обеспеченность центральным водоснабжением по району достигла 89 процентов. Работа в этом направлении будет продолжена. - На сегодня у нас готовятся еще 8 проектно-сметных документаций на проведение воды. Кроме того, ведется строительство водопровода в село Алмас, - сообщил Талгат Самиев. Со скважины Ашыктогай в сутки жители района получают 400 кубометров воды. Этого вполне достаточно для обеспечения не только села Жанакуш, но и всего района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.