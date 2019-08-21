На перекрестке столкнулись пассажирская «Газель» 6-го маршрута и «ВАЗ-2107». По предварительной версии, легковой автомобиль не пропустил микроавтобус. После столкновения автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на пешехода. Тот от полученных травм скончался. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, потерпевший скончался в карете скорой помощи. - Автомобиль «ВАЗ» не пропустил микроавтобус «ГАЗель» шестого маршрута и произошло столкновение. От удара автомобиль «ВАЗ-2107» отбросило на обочину. Там стоял мужчина 1957 года рождения. Он скончался по пути в реанимацию, - заявили в полиции. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что с места аварии в областную больницу было доставлено пятеро пострадавших. Это мужчина 28 лет, женщины 29 и 27 лет и 19-летняя девушка, а также 62-летний мужчина. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы. - 62-летний мужчина умер в больнице через полчаса после поступления. У него была открытая черепно-мозговая травма и политравмы, - пояснили в пресс-службе облздрава.