В акимате Актобе сообщили, что в связи с финансовыми затруднениями две из трех компаний - ТОО «Управляющая компания 27» и ИП «Таза Лайф», оказывающих населению услуги по вывозу ТБО -находятся на стадии прекращения работы. Заниматься вывозом мусора в Актобе невыгодно. Тариф не покрывает затрат на содержание спецтехники и работников. За вывоз ТБО в Актобе каждый платит всего 104 тенге в месяц. При этом более половины горожан услуги не оплачивают. Для решения проблемы с отходами по поручению акима Актобе Мавра Абдуллина создали оперативный штаб. Участки, которые по договору обслуживали ТОО «УК 27» и ИП «Таза Лайф», поделили между компаниями, которые окажут безвозмездную помощь по вывозу мусора на полигон ТБО. Городской акимат собирается объявить тендер на оказание услуг по вывозу бытовых отходов. Когда он состоится - неизвестно, но жители полагают, что с приходом новых компаний могут повысить и тариф за вывоз ТБО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.