Гости праздника могли принять участие в мастер-классах ремесленников. Зинат ОРЫНБАСАРОВА, например, показывала, как работать с керамикой. Все пришедшие активно участвовали в логических играх и фотографировались с героями оживших картин, стали зрителями показа дизайнерской одежды в национальном стиле от Маржан МАРШАЛЛ. Желающие могли заказать собственные портреты у знаменитых атырауских художников, а любители авторских украшений приобрели интересные вещички на развернувшейся во время праздника ярмарке.AXFci3YrhJM