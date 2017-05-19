Необычная ночь прошла в Атырауском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства им.Ш.Сариева, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гости праздника могли принять участие в мастер-классах ремесленников. Зинат ОРЫНБАСАРОВА, например, показывала, как работать с керамикой. Все пришедшие активно участвовали в логических играх и фотографировались с героями оживших картин, стали зрителями показа дизайнерской одежды в национальном стиле от Маржан МАРШАЛЛ. Желающие могли заказать собственные портреты у знаменитых атырауских художников, а любители авторских украшений приобрели интересные вещички на развернувшейся во время праздника ярмарке. PicsArt_05-19-02.59.40 PicsArt_05-19-02.58.13 PicsArt_05-19-02.57.39 PicsArt_05-19-02.56.06 AXFci3YrhJM PicsArt_05-19-02.56.50 PicsArt_05-19-02.55.26 PicsArt_05-19-02.53.45 PicsArt_05-19-02.52.29 PicsArt_05-19-02.54.19 PicsArt_05-19-02.54.51 PicsArt_05-19-03.05.15 Камилла МАЛИК