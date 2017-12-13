Жительница дома Татьяна ЖУКАЛИНА рассказывает, что каждое утро она берет бумагу, брызгает на нее духи и поджигает. Таким способом она хоть как-то пытается перебить запах вони. - Дома невозможно находиться, к подъезду невозможно подойти, из подвала несет. Это безобразие же. Сколько уже можно так? - возмущается Татьяна ЖУКАЛИНА. Запах стоит на всю округу, однако устранять проблему никто не торопится. В КСК «Управдом», на балансе которого состоит пятиэтажка, сообщили, что о проблеме они узнали всего месяц назад. И заключается она в том, что срок эксплуатации труб давно истек. - Там периодически бывает, что затапливает. Частичный ремонт нужно делать. В ближайшее время сделаем, заменим участок трубы. Надо посмотреть, насколько сильно там затоплено все. Я сантехнику скажу, чтобы он сходил, проверил, - заявила председатель ПКСК «Управдом» Ольга КОЛБАНОВА. Тяжелее всего приходится жителям первого этажа. Люди не открывают окна круглый год, и упаковками закупают освежители воздуха, чтобы хоть на время почувствовать приятный запах.