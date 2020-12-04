волоконно-оптические линии связи - прим. автора) сейчас заходит во все районные госорганы, в акиматы, в школы и в медучреждения. В дальнейшем будем работать над этим вопросом, - отметил Петр Лежников.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В нашу область с рабочим визитом прибыл председатель Агентства Республики Казахстан противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Вчера, 3 декабря, главный инкоррупционщик страны посетил Шынгырауский район. По его словам, сельчане пожаловались на отсутствие интернета и плохое качество сотовой связи. – Я вчера посетил Шынгырлауский район, там ко мне обратились сельчане с жалобами на то, что в некоторых селах нет покрытия интернетом, а жители других населенных пунктов пожаловались, что нет и сотовой связи. Надо изучить этот вопрос. Люди официально к нам обратились, мы записали их жалобу. В областном центре такую проблему можно быстро решить, а в отдаленных селах у людей нет связи, нет интернета. Не хотелось бы напоминать, в каком веке мы живем, надо этим вопрос заниматься. Люди должны знать, когда у них будет качественная связь. Вы должны проводить разъяснительную работу, - возмутился Алик Шпекбаев. По словам заместителя руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петра Лежникова, в данный момент специалисты занимаются устранением этих проблем. – Все данные и вся статистика у нас есть, где и в каком районе плохая связь. ВОЛС