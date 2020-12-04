Иллюстративное фото из архива "МГ" - Специалисты ветеринарной инспекции и ветеринарной станции Индерского района произвели забой мертвого скота в соответствии с правилами. При проверке установлено, что крупный рогатый скот пострадал от чрезмерного употребления лука, что привело к сбою работы пищеварительного тракта, ставшего причиной гибели скота. Об этом сделано соответствующее заключение. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что содержание нитрата, нитрита и алколоида во внутренности животных было в норме, - заявил заместитель акима Индерского района Салауат Утегулов. Акиматом Индерского ​ района направлены письма в районную прокуратуру и областное управление по контролю за охраной и использованием земель о применении административных мер в отношении индивидуального предпринимателя за несвоевременную уборку урожая. Наряду с этим, владельцы скота могут обратиться в суд с иском о взыскании убытков. Напомним, ранее на посевной площади участка Айдын у канала Курайлы села Жарсуат Индерского района была зарегистрирована гибель 13 голов крупного рогатого скота.