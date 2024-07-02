Люди опасаются, что в дальнейшем добыча углеводорода может отрицательно сказаться на их здоровье.

28 июня в селе Бейбитшилик (бывшее Погодаево– прим. автора) состоялись публичные слушания по проекту разведочных работ по поиску углеводорода. В нем приняли участие жители села, аким сельского округа Манарбек Жандарбеков, заместитель акима района Бәйтерек, Мурат Байменов и сами инициаторы слушаний. Так, для проведения разведочных работ предусматривается бурение двух скважин глубиной 4500 метров, а также опробование и испытание продуктивных горизонтов, а также восстановление ранее пробуренной скважины.





– В марте прошлого года мы стали обладателями участка в вашем округе на разведку и добычу. Подписали контракт с министерством энергетики. Планируем вложить в разведку около миллиарда тенге. Надеемся, что это принесет пользу региону, даст рабочие места и в будущем поможет улучшить социальную сферу в этом регионе. Мы будем работать исключительно в рамках действующих законов, —сказал заместитель директора Qassinoil LTD Серик Сикман.

По словам представителя проектировочной компании Ермека Кенжешева, время разведки месторождения составит шесть лет.





– Интегральная оценка воздействия на растительность составит 18 баллов. Величина воздействия достаточно низка, в пределах допустимых стандартов. Все образованные отходы будут храниться в контейнерах в специально отведенных местах. В дальнейшем их будут передавать на уничтожение организациям с лицензией. При проведении разведочных работ временное строительство зданий и сооружений не предусматривается. Химическое и физическое воздействие на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, уровня шума будет незначительными, - заключил Ермек Кенжешев.





Глава местного фермерского хозяйства Рамин Кабуев утверждает, что зона проведения работ по добыче нефти как раз находится на его земельном участке.

– Мы с главами других крестьянских хозяйств оценили ситуацию и провели экологическую экспертизу. Данный проект списан с учебников. Формальдегид, бензопирен, С1, С5, СО2, сажа, сероводород, железо, марганец и другие химические вещества как отражены в вашем проекте? Они оформлены не корректно, будто их и не существует вовсе. На территории Аксая уже была авария, тогда потравили массу народу. Побочный эффект сероводорода может быть в скважине. 0,1 миллиграмм приводит к смерти любого животного. Сероводород ложится по лощинам, а поселки Щучкино, Чапурино, Бейбітшілік сельского округа расположены в лощинах. В вашем проекте не отражена санитарная зона, нет данных по использованию технической воды, нет момента по рекультивации, - заявил Рамин Кабуев.

Заместитель директора сельской школы Баянслу Искакова так же подметила, что презентация составлена без содержания доказательных обоснований, проведения актов исследования.. По её мнению, в проекте не отражены ключевые данные.

– Если вы приехали к нам обсуждать проект, то вы должны были составить перспективный проект. Все вероятные возможности вы должны были рассчитать заранее, в том числе вред населению, воздействие на окружающую среду и ознакомить население. Презентация составлена с поверхностным содержанием, без предоставления подтверждающих документов каждого раздела презентации, сносок законов и статей охраны здоровья населения. Интегральная оценка воздействия на атмосферный воздух составила -18 баллов, без проведения исследования. В характеристике отходов, образующихся на объекте, не указаны сроки хранения отходов. Предоставьте нам все данные, мы изучим все «за» и «против» и только изучив все подробно,дадим конкретный ответ. В чем наша заинтересованность будет? Что это даст нашему населению? Учитывая, природные условия нашей местности сильные ветра, местным жителям придется дышать сероводородом - это негативно скажется на здоровье всего населения и большую часть на здоровье детей - подчеркнула Баянслу Искакова.

Житель села Александр Шаталов говорит, что в окрестностях села есть четыре захоронения сибирской язвы. Поэтому бурение новых скважин для разведочных работ может быть чревато последствиями. Более того, в селе ощущается дефицит воды, а для реализации проекта необходимо 375 тысяч кубометров воды.

– Воду здесь вы не возьмете, потому что её нет. У нас и так предел, летом воды не хватает, - сказал Александр Шаталов.





Серик Сикман заявил, что государство прежде чем выставлять участок на торги, изучило все вопросы и посчитало, что заниматься разведочными работами на этом участке можно. Публичные слушания проводятся для того, чтобы уведомить население о начале работ. Следующим этапом после разведочных работ является проведение общественных слушаний по бурению. При этом по итогам разведочных работ должно быть дано заключение о целесообразности бурения скважин.

Житель села Андрей Борса вспомнил, что ранее в Бурлинском районе пришлось переселять целых два поселка. Жители села в Чинарева так же вынуждены были переехать из своих домов.

– Мы прежде всего опасаемся, что в нашем селе не будет никакого дальнейшего роста. У пятерых фермеров работают около 100 человек. Районный акимат прекрасно знает, что все земли разделаны, стабильно получаем хороший урожай, развивается животноводство и растениеводство. От вашей компании у нас были представители, вы не нашли у нас ни одного свободного квадратного метра. У нас есть одна плотина, за состояние которой мы опасаемся. Во время передвижения ваших большегрузов единственная дорога, по которой мы ездим, будет окончательно убита вашими машинами. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, - заключил Андрей Борса.

Заместитель акима района Байтерек Мурат Байменов говорит, что он прекрасно понимает обеспокоенность сельчан и глав крестьянских хозяйств. Ведь это не первые общественные слушания, которые проводятся в сёлах различными нефтяными компаниями.





– В основной массе я представляю интересы населения и крестьянских хозяйств. Ведь в случае возникновения внештатных ситуаций все будут звонить в акимат. У нас по Казахстану идет истощение добываемой нефти. Запасы в областях уменьшаются. Но планы у Казахстана большие, и в последние годы страна приступает к разведке ранее заложенных скважин. Государство и будет так поступать, ведь население растет. Надо заниматься инфраструктурой, строить дороги и объекты. Любой предприниматель, который будет реализовывать этот проект, будет соблюдать закон. Но должен быть контроль со стороны населения, акимата, экологии и других различных департаментов, - сказал Мурат Байменов.

По итогам публичных слушаний собравшиеся решили проголосовать поддержать этот проект или нет. В результате голосования ни один житель села проект не поддержал и всем присутствующие проголосовали «против».