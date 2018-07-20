Как сообщили в пресс-службе коммерческого АО "Правительство для граждан", новый сервис появился на портале электронного правительства в пилотном режиме с 26 мая. Теперь у жителей нашей области появилась возможность регистрировать, перерегистрировать автомобиль, а также заменить водительское удостоверение в онлайн-режиме. Для этого требуется наличие ЭЦП. Этот способ замены документа сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди. - Люди могут подавать заявки через портал в режиме онлайн. На обмен водительского удостоверения требуется перечень личных документов, сканируется через сканер и все. Пока только две услуги, то есть постановка/снятие с учета и замена водительских удостоверений. Сейчас каждый имеет свободный доступ в интернет и свободно может подать заявку. Далее ему приходит смс-сообщение. Он приносит с собой удостоверение личности и квитанцию об оплате госпошлины. Госпошлина стоит 3006 тенге. Сюда приходит только за готовыми документами, - рассказала руководитель спецЦОНа г.Уральск Луиза ХУСАИНОВА. В нашей области на сегодняшний день поступило 5 заявок, все желающие получили готовые документы. Напомним, специализированный ЦОН, расположенный в Зачаганске, открылся 31 мая. Это уже 15 по счету спецЦОН по республике. Здесь будут оказаны населению две основные услуги министерства внутренних дел, это регистрация и перерегистрация автотранспортных средств, а также выдача водительских удостоверений. Особенностью этого центра является то, что во фронт-офисе сидят сотрудники государственной корпорации правительства для граждан, а уже в бэк-офисе идет процесс изготовления техпаспорта и проверки, которую осуществляют как и раньше сотрудники департамента внутренних дел.