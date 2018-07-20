В Уральске ожидается дождь с грозой.   По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет до 33 градусов тепла, ночью до +24. В Атырау днем будет жарко, +39 градусов, ночью +25, возможен дождь с грозой. В Актау днем +33, +35, ночью до +27.