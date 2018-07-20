Возгорание призошло в квартире на четвертом этаже пятиэтжного дома по ул.Молдагалиева, 30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

На место прибыли пожарные расчеты, спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Черные клубы дыма поднимаются высоко над многоэтажой, из окон квартиры полыхает пламя. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома на четвертом этаже. В настоящее время  взрослых и детей, а также домашних животных  из соседних квартир спасатели  эвакуировали на улицу по пожарной лестнице. Площадь и причина пожара будут установлены позже. Ерлан ОМАРОВ  