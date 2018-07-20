ZTt7HCTacF4На место прибыли пожарные расчеты, спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Черные клубы дыма поднимаются высоко над многоэтажой, из окон квартиры полыхает пламя. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома на четвертом этаже. В настоящее время взрослых и детей, а также домашних животных из соседних квартир спасатели эвакуировали на улицу по пожарной лестнице. Площадь и причина пожара будут установлены позже. Ерлан ОМАРОВ
В Атырау пожарные эвакуируют людей из горящего дома
Возгорание призошло в квартире на четвертом этаже пятиэтжного дома по ул.Молдагалиева, 30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
