ZTt7HCTacF4

На место прибыли пожарные расчеты, спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Черные клубы дыма поднимаются высоко над многоэтажой, из окон квартиры полыхает пламя. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома на четвертом этаже. В настоящее время взрослых и детей, а также домашних животных из соседних квартир спасатели эвакуировали на улицу по пожарной лестнице. Площадь и причина пожара будут установлены позже.Ерлан ОМАРОВ