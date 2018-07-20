По информации КЧС МВД РК, 20 июля в 17.44 в городе Атырау в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 4 этаже на площади 15 кв. м. - Пожарными при помощи автолестницы из соседних квартир спасены 10 человек, из них 7 детей. Пожар локализован в 19.17 и ликвидирован в 19.23. В квартире горели бытовые предметы, - сообщили в пресс-службе КЧС. В ликвидации пожара и спасении жильцов было задействовано 11 человек огнеборцев и 4 единицы специализированной пожарной техники.