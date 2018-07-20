Торжественная церемония открытия объекта состоялась в микрорайоне Коктем Кайыршахтинского сельского округа. Новый агрокомплекс, принадлежащий крестьянскому хозяйству «Дастан» состоит из овощехранилища вместимостью 1000 тонн овощей, убойного цеха, магазинов для реализации мясной и овощной продукции, а также общежития для рабочих. Планируется, что в убойном цехе будут забивать 20-25 голов скота. -Я занимаюсь сельским хозяйством вот уже 18 лет, это наш первый магазин и первое овощехранилище. Строительство здания началось еще в 2016 году, в этом году решили открыться. Наше крестьянское хозяйство занимается выращиванием 9 плодовоовощных культур без нитратов и высокого качества. Свой урожай мы реализуем на рынках города по ценам ниже оптовых, к примеру, арбузы у нас можно приобрести всего по 80 тенге за килограмм. Уже в ближайшее время планируем наладить переработку овощей, кроме того, планируем продавать рыбную и мясо-молочную продукцию, - рассказал глава крестьянского хозяйства «Дастан» Коныс Ерманов. По словам начальника городского отдела сельского хозяйства Садена Лукпанова, сегодня аграрная промышленность в пригородных поселках Атырау развивается активными темпами – открываются теплицы, овощехранилища, а также животноводческие фермы. - В том году в Атырау и его сельских округах засажено 2280 га земли, из них на 570 гектарах земли крестьяне используют технологию капельного орошения. Активно развиваются и животноводческие фермы, так в городской черте их насчитывается уже 12. В октябре этого года также в пригороде откроется еще одно овощехранилище уже вместимостью 8 тысяч тонн, это будет также значимым событием перед зимним сезоном. Таким образом, горожане смогут зимой покупать местный урожай, - рассказал Саден Лукпанов. Отметим, что сегодня при поддержке акимата г.Атырау продукция крестьянского хозяйства «Дастан» реализуется в трех точках города – на рынке «Дина», в пункте реализации по ул.Аманшина, а также на коммунальном рынке «Сарайшык». Теперь, благодаря открытию нового агрокомплекса, свежие овощи, арбузы и дыни местного производства смогут покупать и жители пригородных сельских округов.